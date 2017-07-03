Саша Сотник: зворотний відлік вже пішов

Як раніше повідомляло replyua.net, російський опозиційний журналіст Олександр Сотник звернувся до російського сатирика Михайла Задорнова з прощальним листом, у якому наголосив на неприпустимості поведінки шоу-мена. Зворотна реакція не примусила довго на себе чекати, тому Сотник був змушений написати ще одного листа, якого опублікував на ресурсі «Обозреватель».
Зокрема, найбільш гучно на адресу Сотника висловлювався Бабицький, якого журналіст називає найближчим другом Шаміля Басаєва. Чи має право моралізаторствувати особа, яка шляхом маніпуляцій та брудних переговорів розпочала Другу чеченську війну для того, щоб всадити на трон Володимира Путіна? Крім того, Бабицький погрожує Сотнику тим, що його ніколи не будуть кликати на ефіри російських ЗМІ, на що журналіст відповідає, що вже півтора десятки років у Росії існують стоп-листи і його прізвище і так міститься в них.
Крім того, Бабицький згадує про глум над смертельно хворою людиною, але Сотник зауважує, що в Росії тисячі людей хворіють на рак, а держава лише глумиться над ними. І найголовніше, чого так і не змогли помітити у листі кремлівські пропагандисти – це питання каяття. Каяття всього суспільства і в першу чергу тих, хто розпалює війну. Але і їм доведеться покаятись – зворотний відлік вже пішов, - нагадує Сотник.