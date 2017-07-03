Це не через гроші: Мати полоненого росіянина Агеєва пояснила, чому її син відправився воювати на Донбас



Мати полоненого російського військовослужбовця Віктора Агєєва розповіла, що її син відправився на Донбас не через гроші. Як



«Я категорично спростовую, що син поїхав воювати за довгим рублем! За яким рублем? У нас не було жодних проблем, щоб через гроші на смерть іти або на важку роботу якусь», - підкреслила вона. Світлана Агєєва також заявила, що на сході України брати стріляють один в одного.



«Я не можу зрозуміти, чому все це не закінчується. Брати стріляють один в одного - ось що страшно», - сказала мати полоненого солдата. На прохання журналіста в цьому контексті ніколи не згадувати про «братні народи» Світлана Агєєва сказала: «Я добре знаю Україну, свого часу бувала в Києві і Криму. Дуже важко, коли ми, один народ, стріляємо один в одного. Ви мене питаєте, а тут такий глобальний питання, та ще політика. Навіть не знаю, що відповісти. Це одна спільний біль ». Як повідомлялося раніше, російський контрактник Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня за жолобки Луганській області. Трохи згодом в Міноборони РФ заявили, що захоплений в полон в Луганській області росіянин Віктор Агєєв в минулому році «звільнився в запас».

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев Мати полоненого російського військовослужбовця Віктора Агєєва розповіла, що її син відправився на Донбас не через гроші. Як передає replyua.net , про це вона сказала в інтерв'ю виданню «Гордон».«Я категорично спростовую, що син поїхав воювати за довгим рублем! За яким рублем? У нас не було жодних проблем, щоб через гроші на смерть іти або на важку роботу якусь», - підкреслила вона. Світлана Агєєва також заявила, що на сході України брати стріляють один в одного.«Я не можу зрозуміти, чому все це не закінчується. Брати стріляють один в одного - ось що страшно», - сказала мати полоненого солдата. На прохання журналіста в цьому контексті ніколи не згадувати про «братні народи» Світлана Агєєва сказала: «Я добре знаю Україну, свого часу бувала в Києві і Криму. Дуже важко, коли ми, один народ, стріляємо один в одного. Ви мене питаєте, а тут такий глобальний питання, та ще політика. Навіть не знаю, що відповісти. Це одна спільний біль ». Як повідомлялося раніше, російський контрактник Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня за жолобки Луганській області. Трохи згодом в Міноборони РФ заявили, що захоплений в полон в Луганській області росіянин Віктор Агєєв в минулому році «звільнився в запас».