Эксперт: Кремль пойдет на карательные рейды с нанесением ракетных ударов

Алексей Арестович, известный военный эксперт, заявил о том, что Россия никогда не решится на полномасштабное вторжение в Украину, однако она может начать карательные рейды, применяя ракетные удары по самым важным стратегическим объектам.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, эксперт при этом подчеркнул, что в России уже наконец поняли – технически они никогда не смогут выполнить задачу по захвату такой большой страны, как Украина. «Максимум, который у них есть – авиационные удары, удары крылатыми и оперативно-тактическими ракетами по определенным объектам инфраструктуры или военным объектам в качестве наказания», считает эксперт. Арестович также добавил, что для запугивания Россия может использовать только отдельные рейды.
«Советский Союз для захвата Украины создал четыре украинских фронта общей численностью около шести миллионов человек. Это задача, которая не решается», добавил военный эксперт. При этом он считает, что Россия будет рассматривать в качестве мишени только стратегически важные объекты.