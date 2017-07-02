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Кадыров об однополых браках в Германии: это как последний день Помпеи

Кадыров об однополых браках в Германии: это как последний день Помпеи
Рамзан Кадыров отреагировал на одну из последних новостей – парламент Германии узаконил однополые браки. Как информирует replyua.net, на своей странице в Инстаграме глава Чечни прокомментировал это решение.

«Я прочитал новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы считаем, что нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет. В крепкой, здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие Родину дети», написал Кадыров. По его словам, он лично изучал много информации и пришел к выводу, что самые опасные преступления чаще всего совершают те люди, которые росли в «неправильных» или неполноценных семьях.

Впрочем, Кадыров тут же исправился, написав, что так бывает не всегда, и многие дети вырастают нормальными, если их воспитывала только мать, к примеру. Также глава Чечни заявил, что недавно встречался с муфтием, и они вместе решали, какими способами можно добиться сокращения количества разводов.
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