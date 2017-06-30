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Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ
Мати російського військового Віктора Агєєва, якого сили АТО минулого тижня захопили на Луганщині як члена диверсійно-розвідувальної групи терористів так званої республіки, звернулася до місцевого відділення російської політичної сили «Яблуко» за допомогою в визволенні сина, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Звернення Світлани Агєєвої було опубліковано в російській «Новой газете». Жінка розповіла, що 18 березня цього року її син вирушив служити за контрактом до міста Батайська, що в Ростовській області. За її словами, Віктор Агєєв був задоволений службою та не повідомляв про наміри розривати контракт. Лише тоді, коли 27 червня до жінки звернулись журналісти ВВС, мати дізналась, що її син потрапив в полон на українській території 24 червня.

Світлана Агєєва зазначила, що в районному та крайовому військкоматі їй не надали жодних пояснень. Тому жінка просить встановити причини, як її син потрапив на українську територію, де і в яких умовах перебуває зараз, а також за можливості просить дати змогу зв’язатись з ним телефоном чи через Інтернет й допомогти у процесі його звільнення та повернення додому. Представник партії «Яблуко» вже розіслали лист матері полоненого російського військового до очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу. Щоправда раніше у російському міністерстві оборони заперечували, що затриманий росіянин є кадровим військовим Збройних Сил РФ.
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Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

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