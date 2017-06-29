У Кремлі заговорили про права захопленого на Донбасі російського військового

Якщо днем раніше представники Міністерства оборони Російської Федерації заявляли, що затриманий силами антитерористичної операції в Луганській області Віктор Агєєв не є контрактником і був переведений в запас в минулому році, то вже сьогодні, 29 червня, речник президента РФ Дмитро Пєсков заговорив про законні права полоненого військовослужбовця, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Зокрема, прес-секретар Володимира Путіна, відповідаючи на питання чи повертатимуть військового на батьківщину, заявив, що влада країни буде захищати права Віктора Агєєва, як і всіх інших громадян Російської Федерації.
Відомо, що Віктор Агєєв є уродженцем Алтайського краю, який пішов служити за контрактом в березні цього року і згодом його було переведено до Ростовської області. Його матір підтвердила цю інформацію, а також колишні товариші по службі повідомили, що в телефонній розмові з ними Агєєв розповідав, що він дійсно служить в Україні і йому за це гарно платять. Наразі відомо, що росіянина передали співробітникам СБУ, і з ним проводяться слідчі дії в рамках справи щодо його участі у складі терористичного угрупування на території України.