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Бабченко: коли у Росії щось зміниться

Бабченко: коли у Росії щось зміниться
Російський блогер та журналіст Аркадій Бабченко у своєму дописі на Фейсбук розповідає що насправді було б ознакою змін суспільних настроїв серед росіян, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер, коментуючи ситуацію з пам’ятною дошкою на честь Йосифа Сталіна, встановленою в МДЮУ, зауважує, що насправді в Росії нічого не міняється. Й Бабченко повірить, що відбулись якість зміни у суспільній свідомості лише тоді, коли ніхто не стане писати петицій, звільнятись з роботи, заповнювати простирадла з підписами, створювати сюжети на телебаченні та писати дописи в Фейсбуці. Коли всі ті, хто незадоволений встановленням меморіальних дощок тирану, не стануть зітхати в ефірах опозиційних ЗМІ, а просто візьмуть сокиру і розіб’ють таку дошку.

І що може бути простішим: ввечері встановили, а на ранок вона вже лежить розбита. От тоді можна буде говорити про якісь зміни в Росії, - наголошує Бабченко. Нагадаємо, у приміщенні Московського державного юридичного університету було відновлено меморіальну дошку, присвячену Йосифу Сталіну. Цей факт викликав обурення серед ліберальної спільноти, проте це обурення не вплинуло на рішення керівництва Університету.
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