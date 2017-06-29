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Бабченко: що не так із російськими спецпризначенцями?

Бабченко: що не так із російськими спецпризначенцями?
Російський публіцист Аркадій Бабченко на персональній сторінці в Фейсбук ставить кілька питань з приводу російських спецпризначенців, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, Бабченко зауважує, що в Україні черговий раз затримано російського спецпризначенця. Зараз про нього відомо все – хто він, де служив, коли уклав контракт, яке бойове завдання він виконував. І саме це і дивує журналіста, адже яскраво показує активну деградацію всіх структур в РФ, у тому числі – армії. За словами Бабченка, за часів Радянського Союзу готували одну роту офіцерів спеціального призначення – підготовка, до всього включала вивчення мов потенційного противника. Зараз в Росії, судячи з усього, майже дивізія спецпризначенців, що значить, що спецпризначенців у Росії немає взагалі. Рембо – це штучний товар, і його випуск не можна «поставити на конвеєр». Крім освіти, спецпризначенець – це ще й набір психофізіологічних якостей – сила характеру, терпимість до болю, швидка реакція тощо.

На початку 90-х у російській армії робили вибір між мізками і м’язами – і обрали останнє. Зараз, судячи з відео, на яких російські спецпризначенці дають показання, не залишилось навіть м’язів. Бабченко зауважує, що російська армія деградує шаленими темпами, незважаючи на ті кошти, які в неї вкладають. І це яскраво показує, що у Росії руйнується все, - наголошує журналіст.
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