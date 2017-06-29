валюта
СпецтемаТурчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

Історик: Україна теж може підняти ставки у гібридній війні

Історик: Україна теж може підняти ставки у гібридній війні
Історик Сергій Климовський проаналізував останні події на міжнародні арені та пояснив причини відчаю Кремля, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на блог експерта на порталі «Обозреватель».

Так, Климовський зауважує, що, як і будь-яка атака Кремля, вбивство офіцера СБУ Шаповала та вірус, що підкосив стратегічні установи України, були приурочені до державного свята – Дня Конституції. Сама новина про теракт, у результаті якого загинув український розвідник, сколихнула світові ЗМІ – сюжет з цього приводу з’явився як на європейських каналах, так і в Туреччині та Азербайджані. Більше того, ніхто з журналістів навіть не сумнівався що йдеться про «руку Москви». Справа в тому, що Москва, зазнавши низки поразок на міжнародній арені, втратила залишки терпіння. Насправді, є чому: країни ЄС продовжили санкції навіть без дискусій, Петро Порошенко відвідав Вашингтон перш ніж Путін, китайці відмовляються купувати газ, ціни на нафту падають, операція «ТрампНаш» провалилась, режим Мадуро у Венесуелі доживає останні дні, у Сирії доводиться рятувати вже не тільки Асада, а і ІДІЛ. На цьому фоні Україна отримує безвіз і набуває чинності угода про асоціацію з ЄС.

Саме тому у Кремлі вирішили підняти ставки у своїй гібридній війні – вдатись до терору та вбивств. Але у Путіна не врахували одного: Україна та її союзники теж можуть підняти цю планку, - наголошує Климовський.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пионтковский: у Украины появился новый надежный союзник, размазавший по стенке Путина

Срочно: Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала
Важное за сутки
29 июн 2017
17123

Пионтковский: у Украины появился новый надежный союзник, размазавший по стенке Путина

Андрей Пионтковский, известный российский политолог, в блоге на Новом времени пишет о том, что у Украины появился надежный союзник в лице Франции, информирует replyua.net. По словам Пионтковского,

29 июн 2017
7422

Не стало Олега Яковлева: певец скончался из-за несвоевременного обращения в больницу

Сегодня утром из России пришло сообщение о скоропостижном уходе из жизни Олега Яковлева – бывшего солиста одной из самых популярных групп Иванушки International. Как информирует replyua.net, о смерти

Последние новости

Казанський: антисемітизм на Хрещатику

Міністри оборони України та США обговорили співпрацю між двома державами

Блогер: нове звинувачення Саакашвілі свідчить про те, що він - лицемір

У Кремлі заговорили про права захопленого на Донбасі російського військового

Блогер: от у кого варто питати чому Ахметов не сидить

У Міноборони повідомили, що нині відбувається з затриманим російським військовим

Блогер: ще один терорист піде на добриво

Вашингтон запровадив санкції проти Китаю через допомогу КНДР

Блогер: чудові новини з порту

У Вашингтоні повідомили, коли Трамп зустрінеться з Путіним

Бабченко: коли у Росії щось зміниться

В уряді заявили про необхідність переселення людей з Донбасу

Бабченко: що не так із російськими спецпризначенцями?

Організатори Євробачення розповіли, як покарають Київ за скандал з Самойловою

Історик: Україна теж може підняти ставки у гібридній війні

У Харкові суд виніс рішення у справі росіянки, яка воювала за «ДНР»

Казарін: війна постійно поруч

На Банковій розповіли завдяки кому до Дня Конституції нагородили регіоналів

У РНБО пояснили, як в Україні поширилася кібератака

Уколов: не варто роздмухувати скандал навколо нагородження

 Новости за день