Історик: Україна теж може підняти ставки у гібридній війні

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Історик Сергій Климовський проаналізував останні події на міжнародні арені та пояснив причини відчаю Кремля, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на блог експерта на порталі «Обозреватель».Так, Климовський зауважує, що, як і будь-яка атака Кремля, вбивство офіцера СБУ Шаповала та вірус, що підкосив стратегічні установи України, були приурочені до державного свята – Дня Конституції. Сама новина про теракт, у результаті якого загинув український розвідник, сколихнула світові ЗМІ – сюжет з цього приводу з’явився як на європейських каналах, так і в Туреччині та Азербайджані. Більше того, ніхто з журналістів навіть не сумнівався що йдеться про «руку Москви». Справа в тому, що Москва, зазнавши низки поразок на міжнародній арені, втратила залишки терпіння. Насправді, є чому: країни ЄС продовжили санкції навіть без дискусій, Петро Порошенко відвідав Вашингтон перш ніж Путін, китайці відмовляються купувати газ, ціни на нафту падають, операція «ТрампНаш» провалилась, режим Мадуро у Венесуелі доживає останні дні, у Сирії доводиться рятувати вже не тільки Асада, а і ІДІЛ. На цьому фоні Україна отримує безвіз і набуває чинності угода про асоціацію з ЄС.Саме тому у Кремлі вирішили підняти ставки у своїй гібридній війні – вдатись до терору та вбивств. Але у Путіна не врахували одного: Україна та її союзники теж можуть підняти цю планку, - наголошує Климовський.