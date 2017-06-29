В Росії переконані у намірах США повалити режим Путіна – Пентагон

Російська влада переконана в тому, що США намагаються змінити режим в РФ. Про це і не тільки йдеться на 116 сторінках звіту Пентагону «Військова міць Росії», передає replyua.net з посиланням на Associated Press. «У Кремлі переконані, що США закладають основу для зміни режиму в Росії, це думка зміцнили події в Україні», - наголошується в доповіді.
На думку американського військового відомства, Москва проявляє «глибоке і незмінне недовіру до спроб США просувати демократію в світі. Влада Росії сприймають це як кампанію США з метою нав'язати єдиний набір глобальних цінностей ». Як зазначає AP, назва документа нагадує епоху Холодної війни, коли Пентагон випускав доповіді «Радянська військова міць». В останній раз таку доповідь спецслужба підготувала в 1991 році. У звіті також відзначається, що Росія має намір використовувати військову силу для «забезпечення стабільності на своїх умовах».
Свого часу директор ЦРУ Майк Помпео в інтерв'ю MSNBS відмовився підтвердити, що Росія якимось чином втручалася в президентські вибори в США минулого року, але назвав подібні дії Москви «звичайними» для неї. За словами Помпео, Москва «кілька десятків років намагалася підірвати американську демократію». Глава ЦРУ відзначив, що заяви про «втручання» російської сторони в процес виборів США - «не особливо оригінальні», тому й не повинні когось дивувати.