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Через зв’язки з Кремлем американський Сенат заборонить продукти «Лабораторії Касперського»

Через зв’язки з Кремлем американський Сенат заборонить продукти «Лабораторії Касперського»
Проект військового бюджету США, який передбачає введення заборони на використання урядовими структурами продукції російської компанії «Лабораторія Касперського» через зв'язки з Кремлем, розглядається в Сенаті. Про це передає replyua.net з посиланням на газету Hill.

За її даними, спочатку про це в своєму Twitter повідомив кореспондент агентства Рейтер Дастін Волц, який написав, що «сенатський законопроект забороняє використання продукції« Лабораторії Касперського »в зв'язку з повідомленнями про те, що компанія може бути вразлива через вплив з боку російського уряду».

Як пише видання, новина з'явилася на тлі повідомлень про те, що «агенти ФБР відвідали вдома щонайменше десять співробітників компанії». При цьому підкреслюється, що «відомство досі не зв'язалося з компанією» з цього приводу. Сама компанія, яка розташована в Росії і має підрозділи в різних країнах, включаючи США, в офіційній заяві спростувала свої зв'язки з урядом РФ. «Як приватна компанія« Лабораторія Касперського» не має зв'язків із жодними урядами і ніколи не допомагала в їх діях, пов'язаних з кібершпіонажем», - наводить Hill заяву.
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