Эксперт: военные РФ не хотят находиться на Донбассе, но Путин все равно погонит их на убой

Алексей Арестович, известный военный эксперт, считает, что у российских военных в настоящее время нет никакого желания оставаться на востоке Украины, однако Путин продолжить их гнать на убой при помощи силы. Как сообщает replyua.net, такое мнение Арестович высказал «Апострофу».
«Что произошло во время боев за Желобок? Наши бойцы взяли господствующие высоты. Сепаратисты не справились, когда их погнали отбивать атаку. Через сутки подошли кадровые российские военные. Их накрыли артиллерией, пока они там стояли, и после этого события возле Военно-медицинской академии четверо суток садились санитарные борта. Как вы понимаете, в лучшее медицинское заведение РФ сепаратистов не возят. Это кадровые российские военные. С Донбасса мясо вывозили», рассказал эксперт.
По его словам, у российских военных больше нет желания воевать, поскольку они несут огромные потери – больше, чем украинские бойцы, примерно в десять раз больше. «Путин это прекрасно знает и будет гнать силой российскую армию на убой. Пусть они заходят. Наши командиры воюют там четвертый год и знают каждый куст», добавил Арестович.