Оппозиционер: в России продолжается невиданный аттракцион щедрости

Дмитрий Гудков, известный российский оппозиционер, сообщает о том, что российские власти продолжают невиданный аттракцион щедрости по отношению к другим государствам, в то время как россияне едва сводят концы с концами.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гордон, Гудков отмечает, что Володин сделал заявление о списании долга Кыргызстану, размер которого составляет 240 миллионов долларов, и это будет сделано по поручению Путина. По словам Гудкова, Володин подчеркнул, что речь идет о «взаимоуважении». «Прошу заметить – взаимоуважении. В его рамках за последние 11 лет Россия списала Кыргызстану миллиард долларов. А еще РФ подарила 255 миллионов долларов на поддержание бюджетной стабильности, 500 миллионов долларов на совместные проекты и 200 миллионов долларов на адаптацию к условиям ЕАЭС», пишет оппозиционер.
По его словам, непонятно, что РФ может получить взамен, и два миллиарда из-за уважения – это, конечно, очень красиво и щедро, но вот получается, что Центральная Россия, прозябающая в нищете, такого уважения от властей еще не заслужила.