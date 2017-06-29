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Политолог рассказала о «пейзаже безысходности» при режиме Путина в РФ

Политолог рассказала о «пейзаже безысходности» при режиме Путина в РФ
Лилия Шевцова, известный российский политолог, считает, что, если внимательно изучить всю политическую жизнь России при правлении Владимира Путина, получится настоящий «пейзаж безысходности».

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Эхо Москвы», Шевцова подчеркнула, что президент Путин сейчас умудряется выживать за счет сбрасывания ответственности за элиту, которая оказалась безответственной. Политолог также описала и действия российского премьера Медведева. «Идеальный носитель двух важных для Кремля функций: занимает место формального наследника и является грушей для битья, что не дает ему шанса стать реальным наследником», считает Шевцова. По ее словам, к «пейзажу безысходности» присоединились практически все СМИ России, которые дезинформируют граждан.

«Патриотизм по российскому сценарию. Возможен только военный, который отражает гордость за мощь и военные победы. При их отсутствии превращается в "исторический патриотизм", призывающий к гордости за выборочное прошлое, что позволяет не думать о настоящем и будущем», добавила политолог. Напомним, что выборы президента РФ пройдут в марте следующего года.
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