Меттіс: російська агресія не поверне в Росію надії

Очільник Пентагону Джеймс Меттіс влучно охарактеризував настрої, які склались в Російській Федерації, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали видання «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, двадцять восьмого червня 2017 року, в Сполучених Штатах відбулись урочистості, присвячені сімдесятиріччю так званого «Плану Маршалла». На них був запрошений також і голова американського оборонного відомства Джеймс Маттіс. У своїй промові він заявив, що після розпаду Радянського Союзу, чимало людей на території сучасної Російської Федерації залишились розчарованими. А таким зневіреним і розчарованим людям потрібне натхнення для того, щоб жити. Саме в пошуках натхнення для свого електорату Путін і розкручує маховик насилля закордоном. Тим не менш, горе і шкода, завдані російським державним лідером мільйонам людей за кордоном РФ, не повернуть до самої Росії успіхів та надій, - наголосив Меттіс.
Нагадаємо, що попри надії Кремля, російський напрямок закордонної політики нової президентської адміністрації США виявився доволі жорстким. Серед так званих «яструбів» - і очільник Пентагону Джеймс Меттіс, який прямо називає дії РФ агресією.