Блогер: не буде «договорняків», тільки війна на ураження

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Блогер Сергій Марченко у власному блозі на ресурсі «Обозреватель» закликає громадян України бути більш розсудливими і відрізняти причини і наслідки, - про це інформує портал replyua.net.Так, блогер наголошує, що істерика і звинувачення на адресу держави у зв’язку із вчорашніми подіями – це неправильна реакція. Наприклад, комп’ютерний вірус був розісланий з прицілом на Україну, так, щоб завдати якомога більшої шкоди. Але хто винен у поширенні вірусу – держава чи невмілі користувачі, які своїми безвідповідальними діями призвели до колапсу? Далі – гірше. Наші громадяни дійшли вже до того, що звинувачують розвідників у смерті розвідників. Теракти, вибухи і напади відбуваються по всьому світу, але це ж не значить, що, наприклад, ЦРУ чи МІ-6 ледарі та дармоїди!Блогер закликає не забувати, що в країні продовжується війна. Ба більше – після того, як було «націоналізовано» залишки українських підприємств в ОРДЛО, простору для компромісу практично не залишилось. Час «договорняків» закінчився, зараз йтиме війна на ураження. Звісно, теракти - це дуже страшно, і люди намагаються сублімувати цей страх в агресії на уряд і правоохоронців, почасти переходячи в цій агресії всяку розумну межу. Але варто задуматись – на чиєму ви боці? – наголошує блогер.