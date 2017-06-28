Саша Сотник дав жорстку відповідь Задорнову

Російський опозиційний журналіст Саша Сотник у персональному блозі на ресурсі «15 минут» сказав кілька слів на адресу російського сатирика Михайла Задорнова, - про це інформує ресурс replyua.net.
Так, журналіст згадує, що дуже давно бачив дебют Задорнова у програмі «Навколо сміху». Тоді він підкорив глядачів жартом про «другий дев’ятий вагон». З того часу Задорнов став одним із центральних сатириків на теренах майже всього пострадянського простору. Як відомо, талант не терпить банальності, а Задорнов був талановитим – він залишався улюбленцем публіки навіть поруч з Петросянами та Дубовицькими.
Рік за роком Задорнов був на верхівці російської естради, а тому подумав, що може вчити та займатись пропагандою. Його жарти перейшли до категорії «тупих американців», і саме з них черпали інформацію про інші держави пострадянські люди, які ніколи не були закордоном. Потім була підтримка анексії Криму та війни на Донбасі. Але остаточно Задорнов «помер» тоді, коли озвучив свій знаменитий «жарт» про МН-17 – мовляв, впав, бо був важчим за повітря. Власне, приклад Задорнова показує, що людина може жити навіть після того, як душа її померла. Можливо, доля змилостивиться над сатириком і ніхто не стане відпускати жарти на зразок «помер, бо з раком мозку не живуть». Тому, що жарти закінчились, причому дуже давно, - наголошує Сотник.