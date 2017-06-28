Блогер: Росія готує напад на Балтію?

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Військовий оглядач Олександр Коваленко у дописі в соціальній мережі аналізує світлини, зроблені під час навчань російських спецпризначенців, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер зауважує, що у самому факті тренування російських спецпризначенців немає нічого дивного – набувають навиків того, як тероризувати чергову сусідню державу, створювати чергову потворну «недореспубліку» чи прикривати зад черговому кривавому диктатору. Але насторожує вид озброєння, обраного російськими військовими – не традиційний АК, а НК-416 і М-4.Варто задуматись з яких причин російська армія обрала «неякісну та неефективну зброю». Тому, що справжній боєць має вміти користуватись всіма видами зброї? Але навряд чи потенційний противник завдасть дискомфорту російським військовим своєю трофейною зброєю. Та і в пісках Сирії як самі росіяни, так і всі, кого можна зарахувати до їх «противників», озброєні виключно «калашами». Тому напрошується єдиний висновок – ССО РФ доводять до досконалості навички користування зброєю, в якій вони не будуть відчувати нестачі і яка не буде викликати несприятливої реакції у пересічного обивателя. Якщо додати до цього розфарбування російських патрульних катерів 03160 «Раптор» в кольори шведського СВ-90 та фінський камуфляж М-05, який часто з’являється на російських військових... Чи можуть спокійно спати країни Балтії? – наголошує блогер.