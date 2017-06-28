Кремль запускает своего ручного актера, который сыграет роль кандидата в президенты, чтобы понравиться ЕС и США, – Сазонов

Как пишет на своей странице в соцсети Facebook украинский политолог Кирилл Сазонов, свою избирательную кампанию начал российский режиссер Никита Михалков. По словам блогера, в этой связи возникает простой вопрос – зачем Михалкова ведут на выборы? Во-первых, он может критиковать либералов, Запад и делать массу всего того, чего не может позволить себе Путин. Ясное дело, что на реальное кресло президента РФ Михалков не претендует, он сам боится в мыслях даже об этом подумать, но актерский талант, как говориться не пропьешь с возрастом. К тому же, за отменную службу, ему может потом светить пост министра культуры.
«Главное, Россия понимает, что конфликт с Западом стал слишком болезненным фактором и хочет искать компромисс. То есть, президентские выборы должны быть красивым и безупречным спектаклем, блокбастером, который продемонстрирует всенародную поддержку при массовой явке избирателей. Путин должен выглядеть легитимно и нужен рейтинг выше 70% и явка выше 75%, а с кем это делать? С Жириновским? С Зюгановым или Явлинским? Вот тут и потребовался злой и яркий режиссер и актер в одном флаконе», – написал Сазонов.
Он добавляет, что может возникнуть еще один вопрос – зачем нам нужно вообще интересоваться российскими предвыборными шоу. Ответ прост – да потому, что Украину эти российские заигрывания с Западом касаются в первую очередь. Становится очевидным, что в Кремле осознали всю глубину патовой ситуации в которую попали сгоряча в 2014 году. Санкции давят и для выхода из кризиса нужно искать компромисс с Украиной или с Западом. Как пишет Сазонов, Киеву на явку и результаты выборов в РФ совершенно по-барабану – у нас совсем другие требования, а уровень демократии в России не интересен, а вот Западу интересно все. Москва хочет найти общий язык именно с Европой и США, а для Украины сохранит язык силы, считает блогер.