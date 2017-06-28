У Росії відхрестилися від російського військовослужбовця, якого захопили в полон українські військові

У Міністерстві оборони Російської Федерації заперечили, що взятий у полон українськими військовослужбовцями на території Луганщини Віктор Агєєв є військовим-контрактником РФ, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Дані про Віктора Агєєва напередодні підтвердила журналістам його мати Світлана, яка розповіла, що син пішов служити за контрактом у березі 2017 року і згодом був направлений до військової частини в Ростовській області. Також ці дані підтвердили колишні товариші по військовій службі Агєєва, які заявили, що чоловік їм розповідав, що він дійсно знаходиться в Україні і за службу тут йому гарно платять. У Міноборони РФ ж відхрестилися від росіянина, заявивши, що Агєєв був звільнений у запас в травні 2016 року, а на контрактну службу взагалі не вступав.
Варто нагадати, що раніше інформацію про те, що Агєєв потрапив до рук ЗСУ підтвердили представники Міноборони в червні поточного року. Дані про те, що росіянин вступив на службу за контрактом підтверджують не тільки його рідні та знайомі, а й власні дописи в соціальних мережах «Вконтакте» та «Одноклассники», де він в квітні публікував відповідні записи та знімки на бойових позиціях з озброєнням, але без розпізнавальних знаків.