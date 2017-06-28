Дуров погодився надати Роскомнадзору інформацію про Telegram

Власник мессенджера Telegram Павло Дуров заявив, що він готовий надати представникам Роскомнадзору відкриті дані про компанію, аби та була включена в реєстр організаторів поширення інформації, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Екс-власник Вконтакте наголосив, що він готовий надати представникам російського відомства загальні дані про компанію, однак мова не йде про те, що він виконуватиме закони, які порушують право на особисте життя та політику конфіденційності Telegram. Дуров зазначив, що керівництво Роскомнадзору відхрестилося від попередніх заяв, в яких висувалися вимоги надати доступ до приватного листування користувачів додатку і попросило передати дані про саму компанію. Павло Дуров зауважив, що в разі, якщо бажання відомства обмежуються лише цим, то в нього відсутні будь-які заперечення. Також керівник Telegram додав, що він не може спрогнозувати, як вплине ця його заява на позицію Роскомнадзору , однак він переконаний, що в разі блокування додатку на території Російської Федерації, причина буде точно не у відмові надавати дані про Telegram.
Варто нагадати, раніше з’являлася інформація, що російські спецслужби намагаються взяти під свій контроль додаток Telegram, запевняючи, що їх використовував смертник, який вчинив теракт в метро у Санкт-Петербурзі.