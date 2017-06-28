Контрактник Агеєв ніколи не служив на Донбасі – Міноборони Росії



Представники російського Міноборони заявили, що їхній співвітчизник Віктор Агєєв, який потрапив в полон до українських військових на Донбасі, ніколи не проходив службу на контракті. Про це



«Віктор Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у збройних силах РФ. Згідно з обліковими даними Міноборони Росії, Агєєв проходив строкову службу в Збройних силах РФ, після якої ще в травні цього року звільнився в установленому порядку в запас», - йдеться в повідомленні Міноборони РФ. Згідно з повідомленням, інформація про початок військової служби Агєєва на військову службу за контрактом в Збройні сили РФ «є вигадкою українських пропагандистів».



«На сторінці номер 2 військового квитка Агєєва є відповідний запис про те, що цього громадянина звільнили в запас в травні 2016 року. Також у військовому квитку була б запис про надходження Агєєва на військову службу за контрактом в Збройні сили РФ, яку українські спецслужби через незнання не встигли намалювати », - сказано в повідомленні. «Саме з цієї причини українські пропагандисти не стали публікувати фотографії інших сторінок військового квитка, а в черговий раз використовували дилетантів з ВВС для поширення фейкових «викриттів», - заявили в Міноборони.

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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины Представники російського Міноборони заявили, що їхній співвітчизник Віктор Агєєв, який потрапив в полон до українських військових на Донбасі, ніколи не проходив службу на контракті. Про це інформує replyua.net «Віктор Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у збройних силах РФ. Згідно з обліковими даними Міноборони Росії, Агєєв проходив строкову службу в Збройних силах РФ, після якої ще в травні цього року звільнився в установленому порядку в запас», - йдеться в повідомленні Міноборони РФ. Згідно з повідомленням, інформація про початок військової служби Агєєва на військову службу за контрактом в Збройні сили РФ «є вигадкою українських пропагандистів».«На сторінці номер 2 військового квитка Агєєва є відповідний запис про те, що цього громадянина звільнили в запас в травні 2016 року. Також у військовому квитку була б запис про надходження Агєєва на військову службу за контрактом в Збройні сили РФ, яку українські спецслужби через незнання не встигли намалювати », - сказано в повідомленні. «Саме з цієї причини українські пропагандисти не стали публікувати фотографії інших сторінок військового квитка, а в черговий раз використовували дилетантів з ВВС для поширення фейкових «викриттів», - заявили в Міноборони.