валюта
СпецтемаПавел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Контрактник Агеєв ніколи не служив на Донбасі – Міноборони Росії

Контрактник Агеєв ніколи не служив на Донбасі – Міноборони Росії
Представники російського Міноборони заявили, що їхній співвітчизник Віктор Агєєв, який потрапив в полон до українських військових на Донбасі, ніколи не проходив службу на контракті. Про це інформує replyua.net.

«Віктор Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у збройних силах РФ. Згідно з обліковими даними Міноборони Росії, Агєєв проходив строкову службу в Збройних силах РФ, після якої ще в травні цього року звільнився в установленому порядку в запас», - йдеться в повідомленні Міноборони РФ. Згідно з повідомленням, інформація про початок військової служби Агєєва на військову службу за контрактом в Збройні сили РФ «є вигадкою українських пропагандистів».

«На сторінці номер 2 військового квитка Агєєва є відповідний запис про те, що цього громадянина звільнили в запас в травні 2016 року. Також у військовому квитку була б запис про надходження Агєєва на військову службу за контрактом в Збройні сили РФ, яку українські спецслужби через незнання не встигли намалювати », - сказано в повідомленні. «Саме з цієї причини українські пропагандисти не стали публікувати фотографії інших сторінок військового квитка, а в черговий раз використовували дилетантів з ВВС для поширення фейкових «викриттів», - заявили в Міноборони.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
27 июн 2017
29995

Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Как передает replyua.net, сегодня лидер так называемой украинской оппозиции Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook пост о том, что только полная перезагрузка власти может спасти страну. По мнению

27 июн 2017
16709

Мировому сообществу стоит задуматься над тем, чтобы Россию отключить от интернета насовсем, – Сазонов

СМИ сообщают о том, что впервые в истории Украины совершена массовая хакерская атака на сайты украинских государственных структур, в следствии чего лег даже сервер Кабмина. Подтвердил сильнейшую

28 июн 2017
12798

Турчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

В День Конституции Украины Александр Турчинов, секретарь СНБО, заявил о том, что российская недоимперия не сможет остановить Украину с помощью кибератаки и войны, а также поздравил всех украинских

27 июн 2017
12069

Манн: неужели все украинцы такие, как Ляшко? Почему это чудище представляет Украину в Европе?

Как передает replyua.net, известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что украинская делегация в ПАСЕ продолжает укреплять дружеские отношения с

27 июн 2017
11006

Эксперт: надо привлечь к ответственности Лукаш и забыть о всяких юридических формальностях

В Киеве совершен теракт против офицера Главного управления разведки Министерства обороны полковника Максима Шаповала. Погиб человек – это уже страшная трагедия, а еще был нанесен удар по безопасности

Последние новости

У «ДНР» почали штрафувати власників авто з українськими номерами

У Чехії ліквідовано «представництво «ДНР»

Український представник виконуватиме обов’язки президента ПАРЄ

Умиротворення Росії може призвести до Третьої світової війни – Геращенко

Есть только одна страна, которой по силам за считанные дни переловить по норам всех хакеров, – эксперт

Вони себе зганьбили: Виногородський відмовився від Нацгвардії та викинув нагороду

Торецьк опинився на межі гуманітарної катастрофи через відсутність водопостачання

ЄС на півроку продовжив антиросійські економічні санкції

Правоохоронці затримали 19-річного бойовика, який їхав до Харкова за знаннями

У Донецькій області одна людина загинула внаслідок підриву автомобіля з представниками СБУ

У НАТО пообіцяли посилити кібербезпеку України

Блогер: на месте СБУ я такие кибератаки проводил бы каждые 2-3 месяца

У розвідці повідомили про факти розбрату серед бойовиків

Порошенко закликав нардепів відмовитися від депутатської недоторканості

У Києві побудують сучасну арену-трансформер за 270 млн. грн.

Контрактник Агеєв ніколи не служив на Донбасі – Міноборони Росії

Росія відкрила нові трудові табори в КНДР - Держдеп США

Диего Марадона может стать тренером российской сборной

СМИ России сообщили о бойкотировании Украиной ЧМ-2018

Трюдо объяснил ситуацию с безвизом для Украины

 Новости за день