Росія відкрила нові трудові табори в КНДР - Держдеп США

На російській території знаходяться табори, організовані Північною Кореєю, в яких тисячі працівників з КНДР залучені до примусової праці. Як передає replyua.net, про це йдеться в доповіді Державного департаменту США, присвяченої питанню торгівлі людьми. У документі наголошується, що «російська влада не провела жодних розслідувань в цьому напрямку».
Анонсуючи доповідь, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що в Росії і Китаї до примусової праці притягнуто приблизно 50-80 тис. північнокорейців, які часто працюють по 20 годин на день. Більшу частину їх зарплати конфіскують влади КНДР, повідомила прес-служба Держдепу.
«Північнокорейський режим отримує сотні мільйонів доларів в рік в результаті примусової праці. Відповідальні держави просто не можуть дозволити, щоб це тривало, і ми закликаємо будь-яку країну, яка приймає робітників з КНДР в рамках домовленостей, які включають в себе примусову працю, відправити цих людей додому», - сказав Тіллерсон. Занепокоєння Держдепартаменту також викликало рішення російської влади з 1 січня поточного року застосовувати примусові роботи в якості альтернативної міри покарання за злочини. Росія, як і Китай, в доповіді поміщені на найнижчий - третій - рівень в рейтингу боротьби з рабською працею і торгівлею людьми.