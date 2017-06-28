СМИ России сообщили о бойкотировании Украиной ЧМ-2018

Издание «Известия» сегодня опубликовало материал, в котором ссылается на источники в Федерации футбола Украины, которые якобы заявили о том, что Украина намеревается бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в следующем году, информирует replyua.net.
Издание отмечает, что Украина надеется успешно преодолеть квалификационный раунд Мундиаля-2018 и затем демонстративно отказаться от участия в нем. Эту идею готовы поддержать на уровне высшего руководства государства, однако в ФФУ опасаются санкций со стороны ФИФА. Также российские СМИ сообщили, что якобы Украина возлагает большие надежды на сборные других государств, которые могут присоединиться к ее инициативе и бойкотировать ЧМ-2018.
Напомним, что в эти дни в России проходит Кубок конфедераций, на котором соревнуются сильнейшие сборные мира. Россия не смогла выйти в полуфинал. Матчи проходят в четырех российских городах – Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. На ЧМ-2018 список принимающих городов будет расширен.