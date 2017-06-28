Россия собирается запретить судоходство в Керченском проливе

В настоящее время началось возведение моста в судоходной части Керченского пролива, и российские власти уже заявили о том, что в августе полностью запретят судоходство примерно на 23 дня.
В это время в судоходной части будут устанавливать опоры. Как передает replyua.net со ссылкой на Федеральный портал проектов нормативных актов, об этом говорится в приказе российского министерства. Кроме того, письмо с информацией о запрете судоходства уже получили все морские агенты от капитана морского порта Керчи, однако украинская сторона была извещена о решении через СМИ. После возведения арок в судоходной части пролива смогут проходить лишь небольшие суда – шириной не более 31 метра, длиной не более 160 метров, с надводным габаритом не более 33 метров.
Такие ограничения возмутили украинскую сторону, ведь Россия не согласовывала с Украиной запрет и ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив. Впрочем, такие слухи ходили уже давно, но информация официально не подтверждалась. Судя по всему, это решение приведется к огромным убыткам.