Портников: с Путиным надо поступать так, как это сделал Макрон

Виталий Портников, украинский журналист, считает, что для «отучения Путина говорить неправду и устраивать публичные провокации» необходимо всегда ловить за руку российского президента, как это сделал Эммануэль Макрон, президент Франции.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Главред», Портников подчеркнул, что после поездки Путина во Францию начался новый скандал из-за «русской» Анны, и Путин нагло присваивает чужую историю. «Эммануэль Макрон тоже, судя по его высказываниям в Париже, предпочитает придерживаться здравого смысла. Его слова об Анне Киевской, сказанные во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой, продемонстрировали, что новый французский лидер прекрасно понял, что за информационную провокацию устроил французам допущенный в Версаль российский правитель», считает журналист.
По его словам, Путина нужно ловить за руку и публично это демонстрировать, и многие его партнеры по диалогу знают о путинском шулерстве, и больше с этим мириться точно не собираются. Впрочем, журналист отметил, что некоторые политики закрывают глаза на ложь президента РФ.