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Журналіст: поки ми цього не зробимо, кров продовжуватиме литися

Журналіст: поки ми цього не зробимо, кров продовжуватиме литися
Журналіст Юрій Бутусов на власній сторінці в соціальній мережі розмірковує над тим, які уроки ми маємо винести з дня, що минає, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, журналіст зауважує, що найперші рішення, до яких нас підштовхує сьогоднішній день – це візовий режим з агресором та заборона російського програмного забезпечення. Крім того, необхідно врешті-решт закрити російські банки та повернути у державну власність компанії, які були захоплені росіянами і зараз працюють на благо Кремля. Звісно, це втрати, це - рвати по живому. Але це необхідний мінімум того, що ми маємо зробити. Війна триває до тих пір, поки Путін вважає, що може повернутись в Україну, повернути вектор її розвитку назад в сторону Кремля. На нас завжди будуть дивитись як на колонію, яка чомусь посміла бунтувати.

Якщо хтось сподівався, що війна припиниться завдяки тиску ОБСЄ, то Путін ясно показує – війна буде тривати. При цьому, вона вестиметься різними методами, в різних місцях, Україна лишатиметься на карті світу червоною плямою. Умиротворення ще не зупинило жодного агресора. Саме тому вже зараз потрібно проводити жорсткі реформи – створювати конкурентоспроможну і боєздатну державу. Поки ми цього не зробимо, війна триватиме, - наголошує журналіст.
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