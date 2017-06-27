Корреспондент: как отреагирует Кремль, если только одно имя президента Франции у него вызывает аллергию?

Иван Яковина, корреспондент Нового Времени, в своем блоге подвел итоги визита Петра Порошенко во Францию, информирует replyua.net. По его словам, согласно всем отчетам, Эммануэль Макрон и его украинский коллега говорили о урегулировании ситуации на востоке Украины, и, судя по всему, главы двух государств пришли к единому мнению – необходимо создать прозрачную систему мониторинга происходящего на востоке Украины, а также придумать новый рациональный подход к переговорам по урегулированию конфликта.
«Единственная проблема – неизвестно, как на «Формулу Макрона» отреагирует Кремль, где даже имя французского президента вызывает сильную аллергию. В конце концов, не Франция отправляет на Донбасс боевиков и оружие, поэтому и договоренности с ней по этому вопросу чуть менее ценны, нежели с собственно агрессором», отметил Яковина.
Напомним, что за последнюю неделю Петр Порошенко успел провести переговоры с Дональдом Трампом, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, и все три встречи были результативными.