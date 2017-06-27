Яковина: это очень дико бесит Кремль

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге прокомментировал российскую историю с блокировкой Telegram, отметив, что это один из немногих сервисов, где люди могут делиться интимной информацией, не переживая за то, что личную переписку кто-то просматривает, сообщает replyua.net.
«Наличие возможности вести секретную переписку дико бесит Кремль, который хочет всегда точно знать, что там замышляют восторженные подданные. Поскольку основатель сервиса Павел Дуров показал власти виртуальный средний палец, отказавшись предоставлять доступ к переписке пользователей, то Telegram, видимо, запретят в России», считает Яковина. По его словам, российские пользователи уже подготовились к подобному решению, поэтому начали скачивать анонимайзеры.
Корреспондент добавил, что уже в скором времени умение оставаться в сети незамеченным будет обязательным для всех пользователей, поскольку всевозможные структуры слишком активно начали лезть в жизнь людей. « Я сам в этой сфере тупой, как пробка, но тоже вот осваиваю – со скрипом и потихоньку», добавил Яковина.