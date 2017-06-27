валюта
СпецтемаЖурналист: сегодня на 112-м и NewsOne была ночь живых мертвецов

Ейдман: реінкарнація Сталіна

Ейдман: реінкарнація Сталіна
Російський політолог Ігор Ейдман у своєму дописі в Фейсбук пояснив чому росіяни знову сумують за Йосифом Сталіним, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, блогер нагадує, що за результатами опитування Левада-Центру Йосиф Сталін знову став найпопулярнішим серед росіян – його визнали першим у списку найбільш видатних людей всіх часів і народів. Протягом новітньої історії РФ двічі здавалось, що росіяни ужахнулись тим злочинам, які вчиняв режим Сталіна – за Хрущова та за Горбачова. Тим не менш, зараз «вождь» знову повертається. У чому ж причина?

Ейдман пояснює, що російське суспільство просто бігає по колу, наступаючи на одні й ті ж граблі у плані суспільної ідеології. Наприклад, Маяковський та Горький багато в чому стали співцями комуністичної епохи, викривши недоліки царизму. Відповідно, їм на зміну прийшли Солженіцин та Бродський, які розкритикували жахіття комунізму. Але замість того, щоб пережити це і піти далі, росіяни живуть у гібриді радянщини та царизму. Ейдман наголошує, що поки росіяни не зможуть осягнути спадщину, яку їм залишило ХХ століття, вони приречені постійно повертатись у те ж саме колесо любові до «міцної руки» і «простих рішень».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії розповіли про наслідки нестачі води в Криму

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
26 июн 2017
14168

Адвокат Фейгін розповів, чому Москва заблокувала трансляцію зустрічі Порошенка та Макрона

Адвокат Марк Фейгін вважає, що Москва заблокувала відеотрансляцію зустрічі українського президента Петра Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном на сайті Єлісейського палацу лише для

27 июн 2017
11920

Эксперт: появились предпосылки для возврата Крыма в состав Украины

Алексей Арестович, известный военный эксперт, считает, что российские власти не могут слишком длительное время держать полуостров в оккупации, и уже совсем скоро появятся предпосылки для возвращения

26 июн 2017
10929

Бирюков: Тимошенко не соберет столько клинических идиотов, чтобы преодолеть 5%-ый барьер

Известный украинский военный волонтер, советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook пишет о том, что за сегодняшний день лидерка оппозиции Юлия Тимошенко умудрилась, как

27 июн 2017
10796

Кремль открывает новый фронт, чтобы «подорвать» спокойствие в мирных городах Украины, – эксперт

Почти незаметно прошла информация о том, что «Эхо Москвы» запустило программу на украинском языке. Вести ее будет Матвей Ганапольский. Украинский блогер и политический эксперт Александр Хоруженко в

Последние новости

Ейдман: реінкарнація Сталіна

Эксперт: надо брать за жабры эту стерву Ленку Лукаш и забыть о всяких юридических формальностях

У Києві буде посилено контртерористичний режим – РНБО

Блогер про Тимошенко: чому вона й досі в українській політиці?

Вбитий у Києві полковник був кіборгом - Матіос

Блогер: зніміть рожеві окуляри, ніде зараз не буде безпечно

У МОЗ вимагають підвищення мінімального прохідного балу до медичних ВНЗ

Політолог: варто чекати нових терактів

У РНБО заявили про російський слід в масштабній кібератаці

Блогер: алхімія по-українськи або як «наламати» державу на 50 мільярдів

Суд ЄС може скасувати деякі санкції, запроваджені через українське питання

Це не остання така кібератака – Геращенко

Мировому сообществу стоит задуматься над тем, чтобы Россию отключить от интернета насовсем, – Сазонов

Политолог: кибератака РФ – эта спланированная акция ко Дню Конституции, плюс раздражителем послужил Макрон с Порошенко

Комп’ютери по всій Україні вразив небезпечний вірус

Блогер: волшебной таблетки от кибератак не существует, но, если и дальше ничего не предпринимать, то завтра может быть поздно

Политолог о кибератаке: Москва потеряла надежду победить, но не потеряла надежду нагадить

Богуцкая: имея свои облэнерго, банки Путин держит Украину за горло очень плотно

Журналист: взрыв автомобиля полковника ГУР Минобороны и импичмент Порошенко от «Батькивщины», – очень тревожные тенденции

Блогер: украинцы становятся более востребованы не только в Украине, но и в мире

 Новости за день