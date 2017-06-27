Ейдман: реінкарнація Сталіна

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Російський політолог Ігор Ейдман у своєму дописі в Фейсбук пояснив чому росіяни знову сумують за Йосифом Сталіним, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, блогер нагадує, що за результатами опитування Левада-Центру Йосиф Сталін знову став найпопулярнішим серед росіян – його визнали першим у списку найбільш видатних людей всіх часів і народів. Протягом новітньої історії РФ двічі здавалось, що росіяни ужахнулись тим злочинам, які вчиняв режим Сталіна – за Хрущова та за Горбачова. Тим не менш, зараз «вождь» знову повертається. У чому ж причина?Ейдман пояснює, що російське суспільство просто бігає по колу, наступаючи на одні й ті ж граблі у плані суспільної ідеології. Наприклад, Маяковський та Горький багато в чому стали співцями комуністичної епохи, викривши недоліки царизму. Відповідно, їм на зміну прийшли Солженіцин та Бродський, які розкритикували жахіття комунізму. Але замість того, щоб пережити це і піти далі, росіяни живуть у гібриді радянщини та царизму. Ейдман наголошує, що поки росіяни не зможуть осягнути спадщину, яку їм залишило ХХ століття, вони приречені постійно повертатись у те ж саме колесо любові до «міцної руки» і «простих рішень».