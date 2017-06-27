Богуцкая: имея свои облэнерго, банки Путин держит Украину за горло очень плотно

СМИ массово продолжают сообщать о том, что на украинские банки, телекомпании, Укрэнерго, Укртелеком, Новую почту, Эпицентр совершена огромная по масштабам хакерская атака. Вышли из строя все компьютеры, включая даже технику Кабмина.
По словам известного украинского блогера Лизы Богуцкой, эксперты уже рассказали, что речь идет о вирусе-вымогателе WannaCry. Кибербанда Shadow Brokers, которую британский The Telegraph связывает с российскими госструктурами, украла у американской АНБ документацию о найденных уязвимостях, опубликовала ее и потом эти уязвимости были использованы для создания этого самого вируса WannaCry.
Как пишет блогер, исходя из всего выше написанного, хочется задать закономерный и весьма логичный вопрос, зачем Путину пытаться посылать наемников на Донбасс, силой что-то отвоевывать, когда у него есть в стране свои пропагандисты, а также возможности парализовать страну в буквальном смысле слова, для того, чтобы увидеть всю серьезность случившегося нужно понять, какое количество российских банков в Украине, облэнерго и других стратегически важных объектов, владельцами которых есть россияне.