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Російський суд продовжив термін арешту українського журналіста Сущенка

Російський суд продовжив термін арешту українського журналіста Сущенка
Лефортовський районний суд Москви до кінця вересня продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку Як передає replyua.net, про це в Twitter написав правозахисник Марк Фейгін. «Лефортовський районний суд продовжив термін утримання під вартою Роману Сущенку ще на три місяці, до 30 вересня», - написав він.

Романа Сущенка затримали в Москві в кінці вересня минулого року. Порушивши всі міжнародні правила, про його затримання російська сторона не повідомила нікому - ні дружині, ні в дипломатичні установи, ні за місцем роботи. Про затримання Романа його дружина Анжела Сущенко дізналася тільки вранці в неділю, 2 жовтня, зателефонувавши родичам чоловіка після того, як він два дні не виходив на зв'язок. При цьому його родичі говорили вкрай обережно, натяками, уникаючи навіть слова «затримали».

Відразу ж після цього Анжела Сущенко зателефонувала на «гарячу лінію» Посольства України в РФ, а потім направила в посольство офіційну заяву про зникнення чоловіка. Однак, у ніч на понеділок, 3 жовтня, «Укрінформ» і дружина Сущенка не мали ніякої офіційної інформації від російської сторони про місце його перебування, його телефон був відімкнутий на автовідповідач. Про звинувачення на адресу Романа «в шпигунстві» колегам і його дружині стало відомо з інформації російських ЗМІ.
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