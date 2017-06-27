Російський суд продовжив термін арешту українського журналіста Сущенка

Лефортовський районний суд Москви до кінця вересня продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку Як передає replyua.net, про це в Twitter написав правозахисник Марк Фейгін. «Лефортовський районний суд продовжив термін утримання під вартою Роману Сущенку ще на три місяці, до 30 вересня», - написав він.
Романа Сущенка затримали в Москві в кінці вересня минулого року. Порушивши всі міжнародні правила, про його затримання російська сторона не повідомила нікому - ні дружині, ні в дипломатичні установи, ні за місцем роботи. Про затримання Романа його дружина Анжела Сущенко дізналася тільки вранці в неділю, 2 жовтня, зателефонувавши родичам чоловіка після того, як він два дні не виходив на зв'язок. При цьому його родичі говорили вкрай обережно, натяками, уникаючи навіть слова «затримали».
Відразу ж після цього Анжела Сущенко зателефонувала на «гарячу лінію» Посольства України в РФ, а потім направила в посольство офіційну заяву про зникнення чоловіка. Однак, у ніч на понеділок, 3 жовтня, «Укрінформ» і дружина Сущенка не мали ніякої офіційної інформації від російської сторони про місце його перебування, його телефон був відімкнутий на автовідповідач. Про звинувачення на адресу Романа «в шпигунстві» колегам і його дружині стало відомо з інформації російських ЗМІ.