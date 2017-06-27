Після окупації Криму Росія вивела з США 150 млрд. доларів

Федеральна резервна система проінформувала в березні 2014 року американську владу про те, що Центральний банк РФ вивів з Федерального резервного банку 150 мільярдів доларів своїх активів. Як передає replyua.net, про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформовані джерела. У тому числі, відомо, що ФРС надає владі США інформацію про рух всіх коштів, які знаходяться в резервному банку, де зберігається 3,3 трлн доларів міжнародних резервів.
Завдяки цьому, отримана від ФРС інформація про виведення Росією своїх активів, дала владі США зрозуміти, що персональні санкції проти певних російських компаній і чиновників не зробили істотного впливу на РФ. Урядові аналітики зробили висновок, що Російська Федерація боїться повного заморожування свої активів в США.
Сума виведених активів склала 23% від усіх міжнародних резервів Москви на той момент, що, за даними ЦБ Росії, становили тоді 493 мільярди доларів. Через два тижні Банк Росії повернув більшу частину коштів на рахунки ФРС. Але, за словами джерел агентства, з тих пір за рухом коштів на цих рахунках пильно спостерігають, щоб з'ясувати, які санкції можуть змусити Росію виводити резерви. ЦБ Росії відмовився коментувати агентству «деталі своєї діяльності і взаємодії з партнерами».