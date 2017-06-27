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Журналист: Путину придется уйти из Украины

Журналист: Путину придется уйти из Украины
Владимиру Путину придется уйти из Украины, и на сегодняшний день у РФ одна очень большая проблема – золотовалютные резервы находятся на Западе, но Россия не может их забрать из-за ограничения доступа.

Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон. «Путин хочет выйти из этой авантюры на Донбассе. Каким образом? Давайте разложим карты. Отдать Крым? Ну, для него это равносильно самоубийству в глазах российских избирателей. Особенно в преддверии выборов, назначенных в день крымского референдума. То есть для него отдать Крым – самоубийство, и это все понимают», отмечает Гордон.

Однако, по его словам, РФ тратит на восток Украины огромные средства, и главная проблема – средства тратить нужно, но при этом не нужен сам Донбасс. «Но есть еще одна самая большая проблема, о которой никто почему-то не говорит. Санкции – это хорошо. Но золотовалютные резервы России размещены на Западе. И доступа к ним сегодня у России нет», добавил Гордон.
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