Известный политолог объяснила, почему Генпрокуратура России тянет с признанием Псковской области нелегитимной в составе РФ

Популярный в Украине блогер и политический обозреватель Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Facebook пишет о том, что большинству украинцев ничем неприметная дата 27 июня 2015 года, когда Генпрокуратура России начала пересмотр советской истории – имеется в виду странная формулировка о том, что «принятые в 1954 году решения президиумов Верховных Советов РСФСР и СССР о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР противоречит Конституции РСФСР и Конституции СССР».
Как пишет Олеся Яхно-Белковская, в таком случае получается, что и другие подобные решения советского периода, по аналогии, тоже нелегитимны и подлежат как минимум обсуждению и пересмотру.
Политолог добавляет, что следующим решением самой честной российской прокуратуры должно быть, скажем, признание нелегитимным решения депутатов СССР в 1944 году о вхождении Псковской области в РСФСР из Эстонской СССР и Латвийской СССР. В противном случае, так называемое присоединение Крыма к РФ будет тем, чем и есть на самом деле, то есть захватом или аннексией.