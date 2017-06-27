Санкции еще не вводили, но экономика РФ уже рушится, - СМИ

Агентство Блумберг информирует о том, что процедура принятия закона по введению новых антироссийских санкций в Соединенных Штатах еще не завершилась, однако экономика РФ уже отреагировала на такие действия, и российский Центральный банк не смог проигнорировать новые ограничения, сообщает replyua.net.
В материале издания говорится о том, что Эльвира Набиулина, глава Центробанка, поспешила заявить, что санкции не оказывают никакого влияния на экономику страны, однако несколько дней назад российские депутаты не стали сокращать процентные ставки, и это свидетельствует о том, что они опасаются введения новых ограничений. Помимо этого, российский рубль в июне показал худшие показатели в соотношении к американскому доллару за последние месяцы.
Именно поэтому в Москве решили сократить процентную ставку на четверть процента, тем самым отказавшись от предыдущих более решительных планов. Блумберг отмечает, что те новые санкции, которые были предложены американским Сенатом, сильно ограничат возможности энергетических компаний и банков России привлекать иностранный капитал, и в РФ об этом прекрасно всем известно.