В Росії трапився рецидив тоталітаризму: Соціолог про любов росіян до Сталіна

Результати соціологічного дослідження серед росіян, в якому більшість з опитаних назвали Йосипа Сталіна видатною особистістю всіх часів і народів, є жахливими і свідчать про повернення до тоталітаризму. Таку думку висловив соціолог, доктор філософських наук Лев Гудков, передає replyua.net з посиланням на «Крим.Реаліі». Він зазначив, що це цілком очікуваний результат.
«Давно вже було зрозуміло, що з приходом Путіна до влади почався процес ресталінізації і поступового висунення цієї фігури на перший план, як символу радянського часу», - сказав він. За словами експерта, надзвичайно важливим є те, що стоїть за такими кроками Путіна.
«Мова йде про руйнування уявлення про радянське минуле. Про витіснення з пам'яті всіх його трагічних моментів, репресій, терору, неефективності державного управління, ціни перемоги у війні, колосальних жертв. І що, навпаки, всіляко робиться акцент на радянських успіхах, на тріумф радянської системи», - додав соціолог. На думку Гудкова, це вкрай важливий момент, тому що він реанімує всі уявлення про правильність централізованої влади, вертикального суспільного ладу і безвідповідальності влади перед населенням. «Образ мудрої влади, веде країну від успіху до успіху, в світле майбутнє, виявляється надзвичайно важливим. Власне, посилення цього образу показує, що ми маємо справу з рецидивом і або імітацією або реальним поверненням до тоталітарних часів», - додав він.