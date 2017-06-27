Футболисты из Европы намерены бойкотировать ЧМ-2018 в России

Футболисты сборных Англии и Германии планируют бойкотировать Чемпионат мира, который в следующем году состоится в России.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ESPN, спортсмены отказываются базироваться в российской столице, заявляя о том, что в Москве постоянно наблюдаются пробки на дорогах. Гарет Саутгейт, главный наставник английской сборной, сейчас находится в России, и целью его поездки стала оценка транспортной системы сразу в четырех крупных городах – Сочи, Санкт-Петербурге, Москве и Казани. По словам наставника сборной, Москва будет исключена из списка желательных баз для размещения сборной во время ЧМ. Такое же заявление прозвучало от руководства сборной Германии.
По словам представителей немецкой сборной, ситуация с пробками в Москве просто критическая, и, скорее всего, руководство примет решение о том, что сборная будет базироваться в Сочи на время проведения чемпионата в России. В Сочи немцы уже успели провести матчи Кубка Конфедераций и заявили, что в этом городе условия для размещения намного лучше, чем в Москве.