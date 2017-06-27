Брайза: в РФ обещают, что жизнь улучшится, но мы говорим о грубом нарушении международного права!

Мэтью Брайза, бывший советник госсекретаря Соединенных Штатов, заявил о том, что возведение моста через Керченский пролив является грубым нарушением международного законодательства, поскольку строительство ведется уже после незаконного присоединения полуострова к России. Как передает replyua.net, такое заявление от американского политика прозвучало в эфире канала Эспрессо.
По словам Брайзы, в России продолжают настаивать на том, что после открытия Керченского моста жизнь в Крыму изменится в лучшую сторону, доходы граждан увеличатся, однако при этом в РФ забывают, что грубо нарушили международное право. «Но строительство этого моста уже является нарушением международного законодательства! Люди начисто забыли о том, как это все начиналось: кто является агрессором, как Россия вторглась на территорию Украины и украла ее земли, как осуществила аншлюс», подчеркнул американский политик.
Напомним, что уже через год строительство моста через Керченский пролив должно завершиться. Речь идет о строительстве автомобильного моста. Что касается железнодорожного моста, то российские власти обещают его достроить до конца 2019 года.