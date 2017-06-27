Захарова: в нашей стране решения принимает президент, а не Макфол, бежавший с позором из Москвы

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала на своей странице в Фейсбуке пост Макфола, бывшего посла США в РФ, который утверждает, что российский посол Сергей Кисляк покидает свою должность, информирует replyua.net.
По словам Захаровой, ей всю ночь звонили и писали журналисты, требуя объяснений и подтверждений того, что Кисляк покидает США. «В нашей стране решение о возвращении или назначении послов принимает только президент. Это происходит в плановом порядке сразу после того, как назначен новый посол. Бывают, конечно исключения, когда по серьезной причине посол прекращает свои полномочия до назначения нового посла (разрыв или дипломатических отношений, состояние здоровья, смерть)», пишет представитель МИД, отмечая, что вынуждена в последний раз это повторить.
По ее словам, ротация послов будет проходить только в плановом порядке: дело в том, что назначение нового посла – это длительная и непростая процедура, которая может занять не один месяц, но, если такое решение будет принято в будущем, то Кисляк покинет США. Также Захарова отметила достижения посла РФ, подчеркнув, что ими не может похвастаться Макфол, который с позором бежал из Москвы.