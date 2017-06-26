Вот она пропаганда: в РФ заблокирован доступ к видео на сайте Елисейского дворца с заявлением президентов Франции и Украины

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Известные российские адвокаты Марк Фейгин в Facebook и Алексей Венедиктов в Твиттере сообщили, что в Российской Федерации заблокирован доступ к видео на сайте Елисейского дворца с заявлением президентов Франции и Украины.По словам политолога Алексей Голобуцкого, это совершенно правильное решение Кремля, потому что вокруг враги и нет правдивее правды, чем кремлевская, и Соловьев пророк ее. «На самом же деле в России боятся, что даже зомбированные 86% заметят слишком явные расхождения вечернего агитпропа «Украина разваливается, Порошенко все провалил» с реальностью – поэтому закрыли от греха подальше, дабы не вводить во искушение», – написал Голобуцкий.Политолог отмечает, что удивляют местные эксперты из медведчуковского пула, которые озвучивают ту же версию «встреча Порошенко с Макроном прошла очень плоха, президент Порошенко очень огорчил Макрона своми заявлениями», и открытый доступ к видео им совершенно не мешает. Они выполняют важную функцию: обеспечивают бесперебойный поток кремлевского бреда в головы украинцев.