Боровой: сложившаяся ситуация опасна не только для Путина, но и для всей России

Константин Боровой, известный российский оппозиционер, считает, что Владимир Путин столкнулся с новой и очень опасной проблемой – отсутствием контактов с мировыми лидерами, и сейчас российский президент находится в глубокой изоляции, которая опасна не только для него самого, но и для всей России.
Как передает replyua.net, Боровой подчеркнул, что в России происходит плановое и медленное ухудшение экономической и политической ситуации, и все действительно очень плохо, что признавал даже сам президент. «Последнее заявление Минобороны России, что они будут уничтожать любые летательные объекты в Сирии, могло бы стать поводом для Трампа отказаться от встречи с Путиным. Но я думаю, что встреча будет. Короткая», отмечает политик.
По его мнению, встреча будет, а вот переговоры, серьезные и масштабные, - нет, но добросердечный Трамп произнесет добрые слова о возможных переговорах, но никакой прорывной акции, на что надеются в Москве, точно не будет.