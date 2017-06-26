«Миша тает на глазах», - стало известно о бесполезном лечении Задорнова

Несколько месяцев Михаил Задорнов, один из самых известных российских сатириков, боролся со страшным заболеванием, однако лучшие медики мира так и не смогли поставить его на ноги.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Eg.ru, Задорнов не смог победить опухоль мозга, болезнь прогрессирует, а специалисты разводят руками и дают самые пессимистичные прогнозы. Источник рассказал, что 68-летний сатирик до конца надеялся на чудо, однако недавно получил заключения сразу от двух специалистов, после чего уехал в Юрмалу, на свою родину, предварительно простившись с друзьями. На свой день рождения, который пройдет через несколько недель, Задорнов никого приглашать не собирается. «Миша тает на глазах. Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что было в их силах», отметил источник.
По его словам, длительное лечение было абсолютно бесполезным. В итоге Задорнов отказался от сложных и тяжелых курсов, отдал предпочтение капельнице и самым простым лекарствам, заявив, что переедет жить на дачу в Прибалтику.