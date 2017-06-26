Дипломат: лизать руку сильнейшего, то есть США, – вот и вся бескомпромиссная позиция России

Известный украинский блогер и дипломат Богдан Яременко у себя в Facebook пишет о том, что закончились воскресные итоговые информационные выпуски российских пропагандистских новостей. Уже прогнозируемо одной из топ-тем стали 27 похлопываний Порошенко себя по руке во время встречи с Трампом, а все потому что россиянам нет дела до собственных проблем, когда тут такое творится в соседней Украине, дипломатия получает одну победу за другой.
Как пишет дипломат, рассказывали, что в России и за рубежом стратегический успех, а США вообще не знают, что хотят, и у американцев «все плохо», как результат от своей немощи США то ракетами сирийскую авиабазу обстреляют, то сирийской самолет собьют. Также в новостях российских СМИ прозвучало, что россияне гордый народ и не будут идти на поводу американцев, а значит дадут отпор новым санкциям тем, что не согласятся на встречу Путин-Трамп в ходе предстоящего саммита Большой двадцатки в Гамбурге.
«Ну, а утром следующего дня Песков, судя по всему, правильно делает, что не слушает бред новостей российских телеканалов и заявляет, что Россия готова к любому формату встречи Путина с Трампом. Ну, и правда, а чего выпендриваться, если Пентагон на следующий год получит рост своего бюджета на сумму, превышающую весь оборонный бюджет России? Лизать руку сильнейшего – бескомпромиссная позиция России», – резюмировал Яременко.