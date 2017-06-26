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У Кремлі вже готові до будь-якого формату переговорів з Трампом

У Кремлі вже готові до будь-якого формату переговорів з Трампом
У Росії немає чітких напрацювань до зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа, яка може відбудуться на початку липня в Гамбурзі. У Кремлі заявляють, що готові до будь-якого з протокольним формату переговорів. Про це розповів прес-секретар Путіна а Дмитро Пєсков, передає replyua.net.

«Протокольна сторона в цьому випадку вторинна, тому що мова йде про можливості першого особистого спілкування двох президентів», - зазначив він. Представник Кремля звернув увагу на те, що «так чи інакше вони (Путін і Трамп) будуть разом перебувати на одному заході (саміті «двадцятки»), в одному місті, в один час, і так чи інакше можливість зустрічі буде».

«Я вважаю, що тут російська сторона буде готова на ту форму зустрічі, яка буде зручна для американців або навпаки», - відповів Пєсков на запитання, в якому протокольному форматі відбудеться бесіда лідерів РФ і США. Прес-секретар президента РФ запропонував дочекатися саміту «двадцятки», який пройде 7-8 липня в Гамбурзі (ФРН). При цьому Пєсков констатував, що «на жаль, поки якихось конкретних напрацювань в цьому контексті немає». Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна під час саміту G20 в Гамбурзі 7-8 липня опинилася під питанням.
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