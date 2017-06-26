Эксперт: лишь спустя три года к украинцам пришло прозрение, что «народ Достоевского и Толстого» может быть таким отморозком

Предыдущие три года в Украине верили, что Россию можно примирить убеждениями, что виноваты обе стороны, не может же «народ Достоевского и Толстого» быть таким отморозком, но потом после очередной шишки на лбу, когда Хам уже залез и нагадил на их собственном столе, пришло наконец понимание и прозрение. Как не странно и обидно, но только спустя три года дошло, что нет больше никаких оправданий безбашенности Путина. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политический аналитики Тарас Черновил, передает replyua.net.
По словам эксперта, после того, как к украинцам пришло прозрение, хотелось бы, чтобы все без исключения пророссийские евроскептики на всех выборах отправлялись в откровенный бан, а всякие там экономические потери от противостояния злу вообще не рассматривались в качестве аргумента.
Тарас Черновил отмечает, что, к сожалению, такая картина выглядит уж слишком идеальной. «Все же посмотрите на реальность, которая формируется последние полгода на наших глазах и, когда речь идет о ценностях, цены уже не имеют решающего значения. Просто надо чтобы пришло осознание того, что здесь действительно вопрос ценностей и принципов, на что порой требуется время», – резюмировал блогер.