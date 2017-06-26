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Опрос: четверка самых знаковых людей для россиян – Сталин, Путин, Ленин и Петр І

Опрос: четверка самых знаковых людей для россиян – Сталин, Путин, Ленин и Петр І
Известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что россиян сложно назвать адекватными людьми и понять их мышление, исходя из того, что для них самыми знаковыми и уважаемыми людьми, согласно опроса, являются четверо садистов, утопивших Россию и ее соседей в крови: Сталин, Путин, Ленин и Петр І. Всего людей, ассоциируемых с насилием в двадцатке номинантов – половина. После тиранов идут писатели и поэты, включая единственного не садиста в топ-5 – Пушкина. Второе-третье место литераторы делят с учеными. Их в списке величайших людей всех времен и народов тоже четверо.

«Что получается в итоге? Садисты, писатели, ученые плюс Гагарин и Горбачев. В том, что россияне выберут своими кумирами людоедов, не сомневался, наверное, никто. И поддержка Сталина, выросшая с 12% в 1989 году до 38% сейчас, понятна и объяснима. Проще всего было бы списать такую любовь россиян к агрессорам и военачальникам на низкий культурный уровень российской глубинки, «Тагил» и все такое, но литераторы и ученые в списке номинантов не дают сделать такой вывод», – написал Сергей Марченко.

По его мнению, Сталина-Путина-Ленина выбрали не отбросы общества, на них хотят ровняться, в том числе, интеллигентные и воспитанные люди, читающие Лермонтова и Льва Толстого, знающие о существовании Эйнштейна и Ньютона. Сергей Марченко подчеркивает, что, исходя из результатов опроса, мы должны в очередной раз признать, что с нами по соседству страна, которая хочет воевать. В таких условиях нам остается только укреплять армию, развивать экономику и работать, как говорил Джобс, не 12 часов, а головой.
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