В России заявили о полном уничтожении химоружия

Сотрудники Федерального управления по уничтожению и безопасному хранению химического оружия в России заявили о том, что на сегодняшний день в РФ было уничтожено 98,9 процентов всего химоружия. Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, в ведомстве подчеркнули, что основная работа по утилизации оружия проходила в Удмуртии, на объекте «Кизнер». Всего в России семь объектов, предназначенных для утилизации химического оружия.
«В начале следующего месяца на объекте будут введены в эксплуатацию корпуса по уничтожению отравляющих веществ люизит и корпус битумирования реакционных масс, в которых до конца текущего года полностью завершится уничтожение всех запасов химического оружия в России», сказано в сообщении управления. Кроме того, в ведомстве заверили, что опасное вещество зарин было уничтожено уже давно, в настоящее время заканчиваются работы по утилизации химических артиллерийских боеприпасов, которые содержат отравляющие вещества.
Нужно отметить, что около 25 лет назад Россия являлась страной, где хранятся самые большие запасы химоружия – около 39,9 тысяч тонн. На тот момент США располагали запасами в 31,5 тысяч тонн.