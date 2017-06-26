На «Ехо Москви» запустять передачу українською мовою – Ганапольський

У Російській Федерації на радіостанції «Ехо Москви» з'явиться нова передача українською мовою. Про це в ефірі програми «Ганапольський. Підсумки без Євгена Кисельова» заявив ведучий Олексій Соломін, інформує replyua.net. Зазначається, щ передача під назвою «А що там у хохлів» буде виходити щосереди о 16:35 та триватиме півгодини. Ведучі - Матвій Ганапольський, Олексій Соломін та Олексій Наришкін, повідомляє РБК.
«Ми закликаємо телефонувати туди наших слухачів і теж з нами говорити українською мовою і дзвонити, зокрема, самих мешканців Укркїни», - сказав Соломін. В ефірі журналіст розповів, що він і Наришкін вже вчать українську мову. «Але ти знаєш, що рівно в середу о 17:00« Ехо «закриють», - пожартував Ганапольський.
Головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венедиктов повідомив, що нова передача українською мовою «спрямована на відновлення прямих зв'язків між жителями України і Росії». Раніше активісти руху «Інша Росія» облили віскі головного редактора радіостанції «Ехо Москви» Олексія Венедиктова під час публічної дискусії «Відкрита бібліотека» з головним редактором газети «Завтра» Олександром Прохановим.