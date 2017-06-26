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Посол Росії в США Кисляк подав у відставку

Посол Росії в США Кисляк подав у відставку
Російський посол в США Сергій Кисляк, який опинився в центрі скандалу зв'язкового з втручанням РФ в вибори в США, йде у відставку. Як інформує replyua.net, про це повідомляє BuzzFeed, посилаючись на власні джерела. Інформацію також підтверджує колишній посол Сполучених Штатів в Росії Майкл Макфол. Він поширив повідомлення про те, що Сергій Кисляк незабаром залишить свою посаду. Про це дипломат написав на своїй сторінці в Твіттері.

«Посол Сергій Кисляк готується покинути російське посольство в США, бажаю йому всього найкращого. Коли я був на державній службі, працювати з ним було задоволенням, хоча ми і розходилися в поглядах », написав Макфол. За інформацією ЗМІ в середині липня запланований прощальний банкет в його честь, який відбудеться в готелі St.Regis біля Білого дому. Однак, в МЗС РФ інформацію про відставку Кисляка поки не коментують.

Кисляк був послом в США близько 10 років. Він потрапив в поле зору декількох комітетів Конгресу, які розслідують факти російських порушень демократичного процесу в Америці. Посол зустрічався з сенатором Джеффом Сешнсом, який став згодом Генеральним прокурором, а також зі старшим радником і зятем президента Трампа Джаредом Кушнером. На зустрічі з зятем Трампа обговорювалися перспективи створення таємних каналів зв'язку між Білим домом і Кремлем.
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